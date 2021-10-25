У Лунина появился шанс дебютировать за "Реал": Куртуа пожаловался на растяжение коленных связок

Если травма подтвердится, то уже послезавтра украинец дебютирует за "бланкос".

У Лунина появился шанс дебютировать за "Реал": Куртуа пожаловался на растяжение коленных связок
Андрій Лунін
Фото: "Реал"

В прошедшем Эль Классико "Реал" оказался сильнее "Барселоны" - 2:1.

В ходе встречи голкипер "Реала" Тибо Куртуа пожаловался на растяжение коленных связок. И хотя бельгиец доиграл матч, медицинский штаб мадридского клуба решил сегодня провести сканирование, сообщает Sport.es.

В случае подтверждения травмы, место в воротах "Реала" в следующих матчах должен занять украинец Андрей Лунин, который во всех официальных поединках остается на скамейке запасных.

Следующий матч Ла Лиги "Реал" сыграет против "Осасуны" уже послезавтра.

Если травма Куртуа окажется серьезной, то это позволит украинцу дебютировать и в Лиге чемпионов.

Следующий поединок в этом турнире мадридцы должны провести 3 ноября против "Шахтера" дома.

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