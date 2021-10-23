Ферстаппен обозвали Гамильтона "тупым идиотом" во время второй практики Гран-при США

В Формуле-1 борьба за титул обостряется.

Льюис Гамильтон и Макс Ферстаппен
Фото: twitter.com/F1
Льюис Гамильтон и Макс Ферстаппен

Лидер команды "Ред Булл" и текущего чемпионата мира в классе машин Формула-1 Макс Ферстаппен остался недоволен действиями 7-кратного и действующего чемпиона мира Льюиса Гамильтона из "Мерседеса" во время второй практики Гран-при США.

В одном из моментов болиды гонщиков оказались на главной прямой бок о бок и даже соприкоснулись колесами.

В Instagram Формулы-1 был опубликован видеоролик, на котором Ферстаппен в радиоэфире обозвал Гамильтона за опасный маневр "тупым идиотом".

Neck and neck in the title battle, and in FP2 ? #USGP ?? #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG

— Formula 1 (@F1) October 22, 2021

Напомним, за 6 гонок до завершения чемпионата Ферстаппен опережает Гамильтона на 6 очков.

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