Ферстаппен обозвали Гамильтона "тупым идиотом" во время второй практики Гран-при США
В Формуле-1 борьба за титул обостряется.
Фото: twitter.com/F1
Льюис Гамильтон и Макс Ферстаппен
Лидер команды "Ред Булл" и текущего чемпионата мира в классе машин Формула-1 Макс Ферстаппен остался недоволен действиями 7-кратного и действующего чемпиона мира Льюиса Гамильтона из "Мерседеса" во время второй практики Гран-при США.
В одном из моментов болиды гонщиков оказались на главной прямой бок о бок и даже соприкоснулись колесами.
В Instagram Формулы-1 был опубликован видеоролик, на котором Ферстаппен в радиоэфире обозвал Гамильтона за опасный маневр "тупым идиотом".