Ферстаппен обозвали Гамильтона "тупым идиотом" во время второй практики Гран-при США

В Формуле-1 борьба за титул обостряется.

Фото: twitter.com/F1 Льюис Гамильтон и Макс Ферстаппен

Лидер команды "Ред Булл" и текущего чемпионата мира в классе машин Формула-1 Макс Ферстаппен остался недоволен действиями 7-кратного и действующего чемпиона мира Льюиса Гамильтона из "Мерседеса" во время второй практики Гран-при США .

В одном из моментов болиды гонщиков оказались на главной прямой бок о бок и даже соприкоснулись колесами.

В Instagram Формулы-1 был опубликован видеоролик, на котором Ферстаппен в радиоэфире обозвал Гамильтона за опасный маневр "тупым идиотом".

Neck and neck in the title battle, and in FP2 ? #USGP ?? #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG — Formula 1 (@F1) October 22, 2021

Напомним, за 6 гонок до завершения чемпионата Ферстаппен опережает Гамильтона на 6 очков.