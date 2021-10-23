Стало известно, в какой корзине будет Украина при жеребьевке Лиги наций

Третий розыгрыш турнира стартует в следующем году.

Сборная Украины
Фото: УАФ
Сборная Украины

Сборная Украины выступит в дивизионе B Лиги наций в новом розыгрыше турнира, который стартует в 2022 году.

Украинская команда будет в первой корзине при жеребьевке. "Сине-желтые" оказались в одном квартете вместе со Швецией, Боснией и Герцеговиной и Исландией.

Жеребьевка Лиги наций состоится 16 декабря.

Корзина 1: УКРАИНА, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, РоSSия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Стоит отметить, что национальные команды Украины и РоSSии будут разведены по разным группам. Сборная, которая выиграет свою группу в дивизионе B, поднимется в лигу A.

Напомним, что Украина во втором розыгрыше ЛН заняла последнее место в группе 4 и вылетела из дивизиона А.

Действующими победителями турнира являются французы.

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