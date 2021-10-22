Ковтун выиграл "бронзу" на Чемпионате мира по гимнастике в индивидуальном многоборье

Большой успех 18-летнего украинца.

Ковтун выиграл "бронзу" на Чемпионате мира по гимнастике в индивидуальном многоборье
Илья Ковтун
Фото: НОК

На Чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю 18-летний украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал бронзовую медаль в индивидуальном многоборье.

В квалификации Ковтун показал пятый результат (83,565). Однако в финале сумел форсировать выступление и с результатом 84.899 балла ворвался на пьедестал, уступив только представителю Китая Чжан Бохэну и японцу Даики Хасимото.

Добавим, что Хасимото выступал последним (на перекладине). После объявления оценок выяснилось, что ему не хватило всего 0,017 балла, чтобы догнать китайца.

Отметим, что Илья завоевал вторую в истории Украины медаль ЧМ в индивидуальном многоборье. Ранее это удавалось олимпийскому чемпиону Олегу Верняеву, который в Штутгарте-2019 также был третьим.

Результаты финала:

Добавим, что Ковтун также выступит в финале в упражнении на перекладине.

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