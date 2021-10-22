ФИФА развела сборные Украины и РоSSии в плей-офф Чемпионата мира-2022

Европейский отборочный турнир ЧМ завершится 16 ноября.

ФИФА развела сборные Украины и РоSSии в плей-офф Чемпионата мира-2022
Может это объясняет Александр Петраков своим подчиненным
Фото: Павло Кубанов

Сборная Украины в случае прохождения в плей-офф квалификации Чемпионата мира-2022 не встретится с национальной командой РоSSии, сообщает "Спорт-Экспресс".

Решение развести сборные во время жеребьевки, которая пройдет 26 ноября в Цюрихе, подтвердили в ФИФА.

Также при необходимости организаторы турнира разведут команды Армении и Азербайджана, Испании и Гибралтара, а также Косово и Сербии, Косово и Боснии.

Отметим, что Украине следует серьезно поработать, чтобы занять второе место в своей группе, что обеспечит выход в плей-офф. Для этого подопечным Александра Петракова необходимо побеждать в матче против Боснии на выезде и при этом надеяться на благоприятный расклад в других поединках группы.

Со своей стороны РоSSия, возглавляет группу Н, сыграет в плей-офф в случае поражения от Хорватии.

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