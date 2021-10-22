Бывший главный тренер "Шахтера" согласовал контракт с "Ньюкаслом", - СМИ

Паолу Фонсека может переехать на Туманный Альбион.

Фото: shakhtar.com

Экс-главный тренер донецкого "Шахтера" и "Ромы" Паулу Фонсека в ближайшее время возглавит "Ньюкасл", сообщает журналист Николо Скира в Twitter .

Paulo #Fonseca to #Newcastle as new coach is at the final stage. Ready 3-years contract. No surprise here and confirmed since the last October 12! #transfers #NUFC https://t.co/G1I90fMJFd — Nicol? Schira (@NicoSchira) October 21, 2021

48-летний португальский специалист провел переговоры с новым руководством английского клуба. Стороны согласовали трехлетний контракт.

На прошлой неделе клуб из административного центра церемониального графства Тайн-энд-Уир сменил владельцев - на смену Майку Эшли пришел Инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

При саудитах Стив Брюс, который занимал пост главного тренера, не продержался и недели - в среду было объявлено о его увольнении.

В турнирной таблице АПЛ "Ньюкасл" идет на предпоследнем месте, имея три очка после восьми туров.