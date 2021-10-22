Стюарды сломали ребра болельщику "Зари" после матча Лиги конференций в Софии

Накануне луганская "Заря" одержала минимальную победу в Софии над ЦСКА (1:0) в рамках третьего группового раунда Лиги конференций УЕФА .

Однако историческую первую победу украинского клуба в этом турнире затмил эпизод, который произошел уже после финального свистка.

Работники стадиона "Васил Левски" начали срывать флаги "Зари" с гостевого сектора, а затем вступили в конфликт с одним из украинских болельщиков.

В результате, по данным obozrevatel.com, который ссылается на сайт поклонников луганской команды, стюарды избили нашего фана и сломали ему ребра.

Начало ситуации попало на видео с телефона украинца. Заметно, что болгарским стюардам не понравилось, что их снимают, и они грубо прервали съемку.

Официального подтверждения или опровержения этого эпизода пока не было.