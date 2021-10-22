Стюарды сломали ребра болельщику "Зари" после матча Лиги конференций в Софии
Неприятный инцидент произошел на стадионе "Васил Левски".
Накануне луганская "Заря" одержала минимальную победу в Софии над ЦСКА (1:0) в рамках третьего группового раунда Лиги конференций УЕФА.
Однако историческую первую победу украинского клуба в этом турнире затмил эпизод, который произошел уже после финального свистка.
Работники стадиона "Васил Левски" начали срывать флаги "Зари" с гостевого сектора, а затем вступили в конфликт с одним из украинских болельщиков.
В результате, по данным obozrevatel.com, который ссылается на сайт поклонников луганской команды, стюарды избили нашего фана и сломали ему ребра.
Начало ситуации попало на видео с телефона украинца. Заметно, что болгарским стюардам не понравилось, что их снимают, и они грубо прервали съемку.
Официального подтверждения или опровержения этого эпизода пока не было.