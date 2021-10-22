"Заря" первой из украинских команд одержала победу на групповом этапе в еврокубках сезона-2021/22

"Мужики" обыграли софийский ЦСКА в Лиге конференций.

Аллахьяр Сайядманеш
Фото: ФК "Зоря"

В матче третьего тура группового этапа нового для УЕФА соревнования - Лиги конференций - луганская "Заря" в Софии обыграла ЦСКА - 1:0.

Гол, который определил судьбу матча, на 65-й минуте забил арендованный у "Фенербахче" иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш.

В первом тайме подчиненные Виктора Скрипника выглядели неубедительно, уделив основное внимание защите собственных ворот, лишь раз за 45 минут пробив по воротам соперника, да и то неточно.

Однако вторую половину встречи гости провели значительно острее и смелее, что в итоге привело к элегантному голу Аллахьяра, который может претендовать на лучший в туре.

"Заря" одержала историческую для украинских команд первую победу на групповом этапе Лиги конференций и с тремя очками оставила себе шансы на выход в плей-офф турнира.

В следующем туре "Заря" снова сыграет против ЦСКА, но уже на своем поле. Поединок состоится в четверг, 4 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дарья Белодед рассказала, как отпраздновала свое 21-летиеДарья Белодед рассказала, как отпраздновала свое 21-летие
УЕФА наказал Англию за беспорядки во время Евро-2020. ФутболУЕФА наказал Англию за беспорядки во время Евро-2020. Футбол
Сборная Украины по плаванию отказалась от участия в чемпионате Европы в РоSSииСборная Украины по плаванию отказалась от участия в чемпионате Европы в РоSSии
Де Дзерби назвал языковой барьер в "Шахтере" катастрофой. ФутболДе Дзерби назвал языковой барьер в "Шахтере" катастрофой. Футбол
Украинские теннисистки узнали соперниц на Кубке КремляУкраинские теннисистки узнали соперниц на Кубке Кремля
Блок рекламы


Похожие новости
На Аллее славы в Киеве символическими звездами отметили украинских паралимпийцевНа Аллее славы в Киеве символическими звездами отметили украинских паралимпийцев
Промоутер Усика сравнил победу украинца с победами братьев КличкоПромоутер Усика сравнил победу украинца с победами братьев Кличко
Еще одна европейская команда гарантировала себе путевку на ЧМ-2022Еще одна европейская команда гарантировала себе путевку на ЧМ-2022
Пятов в своем юбилейном матче за сборную установил рекорд национальной команды. ФутболПятов в своем юбилейном матче за сборную установил рекорд национальной команды. Футбол
Катар стал ближе: Украина одержала первую победу в отборочном турнире ЧМ-2022Катар стал ближе: Украина одержала первую победу в отборочном турнире ЧМ-2022
Арендованные у "Динамо" футболисты "Черноморца" ответили на оскорбления фанатов одесской командыАрендованные у "Динамо" футболисты "Черноморца" ответили на оскорбления фанатов одесской команды
Болельщики "Черноморца" снова надругались над своей командой. ФутболБолельщики "Черноморца" снова надругались над своей командой. Футбол
Владимир Кличко прокомментировал победу Усика. Владимир Кличко прокомментировал победу Усика.
Италия стала первой страной, которая в течение одного года выиграла футбольный и волейбольный ЕвроИталия стала первой страной, которая в течение одного года выиграла футбольный и волейбольный Евро
Волейболист сборной Украины раскритиковал спонсора обещанных призовых за победу над РоSSией на Евроволей-2021Волейболист сборной Украины раскритиковал спонсора обещанных призовых за победу над РоSSией на Евроволей-2021
Последние новости
Подгружаем последние новости