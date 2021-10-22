"Заря" первой из украинских команд одержала победу на групповом этапе в еврокубках сезона-2021/22

"Мужики" обыграли софийский ЦСКА в Лиге конференций.

В матче третьего тура группового этапа нового для УЕФА соревнования - Лиги конференций - луганская "Заря" в Софии обыграла ЦСКА - 1:0.

Гол, который определил судьбу матча, на 65-й минуте забил арендованный у "Фенербахче" иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш.

В первом тайме подчиненные Виктора Скрипника выглядели неубедительно, уделив основное внимание защите собственных ворот, лишь раз за 45 минут пробив по воротам соперника, да и то неточно.

Однако вторую половину встречи гости провели значительно острее и смелее, что в итоге привело к элегантному голу Аллахьяра, который может претендовать на лучший в туре.

"Заря" одержала историческую для украинских команд первую победу на групповом этапе Лиги конференций и с тремя очками оставила себе шансы на выход в плей-офф турнира.

В следующем туре "Заря" снова сыграет против ЦСКА, но уже на своем поле. Поединок состоится в четверг, 4 ноября, в 19:45 по киевскому времени.