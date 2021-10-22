Сборная Украины по плаванию отказалась от участия в чемпионате Европы в РоSSии

Сборная Украины по плаванью пропустит чемпионат Европы на короткой воде, который пройдет в Казани (РоSSия) с 2 по 7 ноября, сообщает "Суспильне спорт".

Изначально планировалось, что Украина выступит на турнире в сокращенном составе, в который войдут Михаил Романчук и Владислав Бухов. Однако в начале октября оба сообщили Федерации плавания Украины, что пропустят турнир.

Планы Украины выступить на турнире в сокращенном составе были связаны с тем, что участие в соревнованиях на территории РоSSии государственным бюджетом не финансируется.