Сборная Украины по плаванию отказалась от участия в чемпионате Европы в РоSSии

Соревнования пройдут в Казани.

Сборная Украины по плаванию отказалась от участия в чемпионате Европы в РоSSии
Михайло Романчук
Фото: glavcom.ua

Сборная Украины по плаванью пропустит чемпионат Европы на короткой воде, который пройдет в Казани (РоSSия) с 2 по 7 ноября, сообщает "Суспильне спорт".

Изначально планировалось, что Украина выступит на турнире в сокращенном составе, в который войдут Михаил Романчук и Владислав Бухов. Однако в начале октября оба сообщили Федерации плавания Украины, что пропустят турнир.

Планы Украины выступить на турнире в сокращенном составе были связаны с тем, что участие в соревнованиях на территории РоSSии государственным бюджетом не финансируется.

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