УЕФА стоит на пороге войны с ФИФА из-за сроков проведения Чемпионатов мира. Футбол

Президент УЕФА против инициативы проводить Мундиаль каждые два года.

Президент УЕФА Александр Чеферин обратился в ФИФА с критикой идеи проведения Чемпионата мира каждые 2 года.

"Я со всей серьезностью прошу вас и ФИФА не настаивать на проведении голосования по этой теме, последствия для футбола могут быть ужасными", - цитирует Чеферин xsport.ua со ссылкой на ВВС.

"Я не думаю, что организовывать такое голосование - умная идея. Не только потому, что будут серьезные последствия, но и потому, что такие заинтересованные стороны, как клубы и национальные лиги, не имеют права голоса. Эта идея нанесет им вред", - убежден высокопоставленный функционер.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об идее проведения Чемпионата мира каждые 2 года.