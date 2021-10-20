Огонь зимних Олимпийских игр-2022 доставили в Пекин

Старт Олимпиады уже в феврале.

Фото: reporteenergia.com

Огонь зимней Олимпиады-2022 доставили в Пекин.

Церемония зажжения огня состоялась в понедельник в Древней Олимпии, после чего в Афинах факел передали китайской делегации, которая и доставила его в Пекин.

Огонь поместили в Олимпийской башне рядом с Национальным стадионом, где прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2008.

Зимняя Олимпиада пройдет 4-22 февраля 2022 года.