Огонь зимних Олимпийских игр-2022 доставили в Пекин

Старт Олимпиады уже в феврале.

Фото: reporteenergia.com

Огонь зимней Олимпиады-2022 доставили в Пекин.

Церемония зажжения огня состоялась в понедельник в Древней Олимпии, после чего в Афинах факел передали китайской делегации, которая и доставила его в Пекин.

Огонь поместили в Олимпийской башне рядом с Национальным стадионом, где прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2008.

Зимняя Олимпиада пройдет 4-22 февраля 2022 года.

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