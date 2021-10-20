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2021-10-20
Огонь зимних Олимпийских игр-2022 доставили в Пекин
Старт Олимпиады уже в феврале.
Фото: reporteenergia.com
Огонь зимней Олимпиады-2022 доставили в Пекин.
Церемония зажжения огня состоялась в понедельник в Древней Олимпии, после чего в Афинах факел передали китайской делегации, которая и доставила его в Пекин.
Огонь поместили в Олимпийской башне рядом с Национальным стадионом, где прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2008.
Зимняя Олимпиада пройдет 4-22 февраля 2022 года.