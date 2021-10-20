Саудовские владельцы "Нюкасла" уволили главного тренера

Стив Брюс не нужен новым хозяевам.

Саудовские владельцы "Нюкасла" уволили главного тренера
Стив Брюс
Фото: nufc.co.uk

"Ньюкасл" на своем официальном сайте объявил об отставке с поста главного тренера Стива Брюса. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Брюс тренировал "Ньюкасл" с 2019 года, но особых успехов не снискал - под его руководством "сороки" занимали 13-е и 12-е места в Английской премьер-лиге.

В нынешнем сезоне АПЛ "Ньюкасл" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, не получив ни одной победы в восьми турах. В ближайшее время руководить командой будет ассистент Брюса Грэм Джонс.

Напомним, в октябре "Ньюкасл" продали Инвестиционному фонду Саудовской Аравии, который заинтересован в приглашении более амбициозного тренера.

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