ФИФА заявила о намерении проводить Чемпионат мира каждые два года, начиная уже с 2026 года. Футбол

Мундиаль может перейти на новый цикл.

ФИФА заявила о намерении проводить Чемпионат мира каждые два года, начиная уже с 2026 года
Джанні Інфантіно
Фото: DPA

Международная федерация футбола намерена проводить Чемпионат мира каждые два года, начиная с 2026 года, сообщает Cadena SER.

При этом ФИФА не собирается ждать одобрения от всего футбольного мира. Организация уже сообщила всем национальным ассоциациям. Реформу предлагают провести в рамках нового календаря для сборных.

Согласно проекту, число дней, на которые клубы будут отправлять своих футболистов в сборные, сократится с 50 до 30 в год. Квалификационный раунд международных турниров будет ограничен максимум семью матчами, что позволит проводить его в два окна: в октябре и в марте.

ФИФА подчеркивает, что данные реформы позволят сократить нагрузку на футболистов.

В качестве примера показано расстояние перелетов Лионеля Месси из клуба в сборную и обратно с 2014 по 2018 год. Всего аргентинец пролетел более 324 тысячи километров, а новый проект календаря позволит снизить это число более чем вдвое - до 157 тысяч.

Также ФИФА отметила, что общее количество матчей сборных, выступающих под эгидой УЕФА, за 4-летний период снизится с 44 до 43, а южноамериканских команд - с 38 до 34.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дарья Белодед рассказала, как отпраздновала свое 21-летиеДарья Белодед рассказала, как отпраздновала свое 21-летие
УЕФА наказал Англию за беспорядки во время Евро-2020. ФутболУЕФА наказал Англию за беспорядки во время Евро-2020. Футбол
Де Дзерби назвал языковой барьер в "Шахтере" катастрофой. ФутболДе Дзерби назвал языковой барьер в "Шахтере" катастрофой. Футбол
Украинские теннисистки узнали соперниц на Кубке КремляУкраинские теннисистки узнали соперниц на Кубке Кремля
Ведущий украинский защитник "Шахтера" пропустит матч против "Реала" в Лиге чемпионовВедущий украинский защитник "Шахтера" пропустит матч против "Реала" в Лиге чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Анчелотти сообщил, сколько минут сыграет Лунин в этом сезоне за "Реал". ФутболАнчелотти сообщил, сколько минут сыграет Лунин в этом сезоне за "Реал". Футбол
УЕФА наказал Англию за беспорядки во время Евро-2020. ФутболУЕФА наказал Англию за беспорядки во время Евро-2020. Футбол
Греция передала Китаю огонь зимних Олимпийских игр 2022 годаГреция передала Китаю огонь зимних Олимпийских игр 2022 года
Де Дзерби назвал языковой барьер в "Шахтере" катастрофой. ФутболДе Дзерби назвал языковой барьер в "Шахтере" катастрофой. Футбол
Стала известна планируемая дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжахСтала известна планируемая дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжах
Президент клуба УПЛ ответил на обвинения в фальсификации тестов на COVID-19. ФутболПрезидент клуба УПЛ ответил на обвинения в фальсификации тестов на COVID-19. Футбол
На матче чемпионата Нидерландов обвалилась трибуна. ФутболНа матче чемпионата Нидерландов обвалилась трибуна. Футбол
Во время матча чемпионата Словакии прямо на поле фаны устроили массовое побоищеВо время матча чемпионата Словакии прямо на поле фаны устроили массовое побоище
Украину могут лишить чемпионата Европы по ММА, если роSSийских спортсменов не допустят к участиюУкраину могут лишить чемпионата Европы по ММА, если роSSийских спортсменов не допустят к участию
Футболисты сборной Украины раскритиковали качество газона "Львов Арены"Футболисты сборной Украины раскритиковали качество газона "Львов Арены"
Последние новости
Подгружаем последние новости