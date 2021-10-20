ФИФА заявила о намерении проводить Чемпионат мира каждые два года, начиная уже с 2026 года. Футбол
Мундиаль может перейти на новый цикл.
Международная федерация футбола намерена проводить Чемпионат мира каждые два года, начиная с 2026 года, сообщает Cadena SER.
При этом ФИФА не собирается ждать одобрения от всего футбольного мира. Организация уже сообщила всем национальным ассоциациям. Реформу предлагают провести в рамках нового календаря для сборных.
Согласно проекту, число дней, на которые клубы будут отправлять своих футболистов в сборные, сократится с 50 до 30 в год. Квалификационный раунд международных турниров будет ограничен максимум семью матчами, что позволит проводить его в два окна: в октябре и в марте.
ФИФА подчеркивает, что данные реформы позволят сократить нагрузку на футболистов.
В качестве примера показано расстояние перелетов Лионеля Месси из клуба в сборную и обратно с 2014 по 2018 год. Всего аргентинец пролетел более 324 тысячи километров, а новый проект календаря позволит снизить это число более чем вдвое - до 157 тысяч.
Также ФИФА отметила, что общее количество матчей сборных, выступающих под эгидой УЕФА, за 4-летний период снизится с 44 до 43, а южноамериканских команд - с 38 до 34.