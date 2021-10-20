ФИФА заявила о намерении проводить Чемпионат мира каждые два года, начиная уже с 2026 года. Футбол

Международная федерация футбола намерена проводить Чемпионат мира каждые два года, начиная с 2026 года, сообщает Cadena SER.

При этом ФИФА не собирается ждать одобрения от всего футбольного мира. Организация уже сообщила всем национальным ассоциациям. Реформу предлагают провести в рамках нового календаря для сборных.

Согласно проекту, число дней, на которые клубы будут отправлять своих футболистов в сборные, сократится с 50 до 30 в год. Квалификационный раунд международных турниров будет ограничен максимум семью матчами, что позволит проводить его в два окна: в октябре и в марте.

ФИФА подчеркивает, что данные реформы позволят сократить нагрузку на футболистов.

В качестве примера показано расстояние перелетов Лионеля Месси из клуба в сборную и обратно с 2014 по 2018 год. Всего аргентинец пролетел более 324 тысячи километров, а новый проект календаря позволит снизить это число более чем вдвое - до 157 тысяч.