Харьковские чиновники подарили незрячим паралимпийцам книги без шрифта Брайля и билеты в зоопарк

"Спасибо, Харьков, что "Гордишься!" - пост под таким названием опубликовала в facebook украинская чемпионка Паралимпиады-2020 в Токио Марина Литовченко.

Спортсменка по настольному теннису, которая страдает от детского церебрального паралича легкой степени, сообщила, что харьковские чиновники наградили незрячих спортсменов-паралимпийцев, которые выступали на Играх в Токио, книгами о городе без шрифта Брайля и билетами в зоопарк.

"Этот пост я пишу не со злостью, а с невероятной горечью.

Я люблю свой город, ведь у нас чтят и уважают всех спортсменов. У нас "нет никакой дискриминации" паралимпийцев и олимпийцев. И кавычки здесь не просто так, к сожалению. В них вся суть...

Местная власть приглашает нас, чтобы отметить наши высокие достижения, они всегда "готовы прийти нам на помощь и оценить "наши спортивные достижения", - пишет Литовченко.

"Недавно наткнулась на статью "Город выплатит премии участникам Паралимпийских и Олимпийских игр", где было указано, что олимпийцам за бронзовые награды ХХХИ летних Олимпийских игр - по 55 тыс. долл., А призерам ХVI летних Паралимпийских игр - за "золото" - 75 тыс. грн, "серебро" - 50 тыс. грн, "бронзу" - 30 тыс. грн (независимо от завоеванных медалей, дополнительно будут выплачены премии в размере 200 тыс. грн, поскольку паралимпийцы лично подошли к Игорю Терехову (и.о. городского головы Харькова с 17 декабря, после смерти Геннадия Кернеса. - LB.ua) и попросили выплатить хоть какие-то деньги участникам).

Да, все правильно вы прочитали... Разницу считайте сами - хоть в долларах, хоть в гривнах ", - отмечает паралимпийская чемпионка.

"И знаете, дело не только в том, что премии, мягко говоря, отличаются, а в том, как к нам относятся и как с нами общаются во время встречи на высшем уровне в городе и области. Например, после возвращения из Токио мы встретились с и.о. председателя Харьковской ОГА Александром Скакуном и главой Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко.

"Вы - люди с нереальной силой духа. Вы - пример того, как нужно достигать больших побед, имея сложные задачи не только на спортивной арене, но и в жизни. Вы - пример для всех украинцев, как надо бороться с вызовами, которые часто нам подбрасывает жизнь, находить в себе силы решать эти задачи и для себя, и для государства, гордо поднимая флаг Украины на всех континентах мира", - сказал Александр Скакун.

Поэтому за высокие достижения нас наградили ценными подарками, а именно: вручили цветы и Power Bank. Power Bank - это же источник энергии, нам - паралимпийцам - она очень пригодится", - иронизирует Марина.

"Потом мы встретились с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым. Он отметил, что "благодаря несокрушимой силе воли, настойчивости и тренировкам до седьмого пота вы демонстрируете людям во всем мире не бывает ничего невозможного. Уверен, что ваш пример вдохновит многих на достижение своих целей. Болеем за наших паралимпийцев всей душой! Спасибо за то, что прославляете Харьков и Украину!".

И здесь вручили еще ценнее подарки, а именно: паралимпийцам, в которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал", - уточняет спортсменка.

"Знаете, дискриминации здесь вообще "нет", ведь вывод только один напрашивается: паралимпийцам вообще не нужна поддержка от города и области, ведь они "самые обеспеченные" граждане нашего города. А что по поводу здоровья, разве у них есть проблемы со здоровьем? Конечно, ответ очевиден, со здоровьем все прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после Игр, им не нужны на это финансовые средства и другое... Да и в отдыхе они не нуждаются, ведь вообще "не парятся" на Паралимпийских играх ...

Просто хочется рыдать от такого "прекрасного" отношение и поддержки города", - подытожила Литовченко.