Новостей.COM ⇒
2021-10-19
Ведущий украинский защитник "Шахтера" пропустит матч против "Реала" в Лиге чемпионов
Николай Матвиенко травмировал ногу.
Микола Матвієнко
Фото: ФК "Шахтар"
Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает официальный канал "Шахтера" в YouTube.
Игрок сборной Украины травмировал ногу, о чем заявил главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби во время предматчевой пресс-конференции.
Матвиенко провел в этом сезоне 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучит сегодня на "Олимпийском" в 22:00.