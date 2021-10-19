Ведущий украинский защитник "Шахтера" пропустит матч против "Реала" в Лиге чемпионов

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает официальный канал "Шахтера" в YouTube.

Игрок сборной Украины травмировал ногу, о чем заявил главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби во время предматчевой пресс-конференции.

Матвиенко провел в этом сезоне 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучит сегодня на "Олимпийском" в 22:00.