Ведущий украинский защитник "Шахтера" пропустит матч против "Реала" в Лиге чемпионов

Николай Матвиенко травмировал ногу.

Ведущий украинский защитник "Шахтера" пропустит матч против "Реала" в Лиге чемпионов
Микола Матвієнко
Фото: ФК "Шахтар"

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает официальный канал "Шахтера" в YouTube.

Игрок сборной Украины травмировал ногу, о чем заявил главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби во время предматчевой пресс-конференции.

Матвиенко провел в этом сезоне 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучит сегодня на "Олимпийском" в 22:00.

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