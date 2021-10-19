Украина потеряла одну теннисистку на Кубке Кремля

В Москве стартовали матчи основной сетки Кубка Кремля.

Украина была представлена тремя теннисистками, однако дальше первого круга смогли пройти только две.

Шестая ракетка Украины Леся Цуренко (№150 WTA) уверенно обыграла свою соперницу Чжэн Цинвень (№176 WTA) из Китая - 6:4, 6:3.

Четвертая ракетка Украины Даяна Ястремская (№75 WTA) в жестком поединке все же уступила россиянке Анне Калинский 6:7 (5-7), 4:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа и 10 минут.

В тот же день произошло еще одно роSSийско-украинское противостояние, в котором лидер украинского посева на этом турнире Ангелина Калинина (№56 WTA) отстояла честь украинского флага, разобравшись с Дарьей Касаткиной - 6:2, 6:3.