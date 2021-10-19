"Динамо" и "Шахтер" вошли в топ-10 по разнице голевых моментов всех европейских клубов высшего дивизиона

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчет соответствия между созданными явными голевыми моментами у чужих и у своих ворот, по данным InStat.

Сербский "Партизан" (5,0) показал лучшее соотношение из 680 исследованных клубов, опередив нидерландский "Аякс" (4,3) и СБ "Зальцбург" (4,1).

Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" расположился на 6-й позиции с коэффициентом 3,33. Команда Роберто Де Дзерби создает в среднем 9,0 явных шансов за игру, а оппонентам предоставляет только 2,7.

Киевское "Динамо" уступило "горнякам" 0,2 балла и замкнуло топ-10. Столичный клуб в среднем создает у ворот соперника 10,0 голевых моментов. В свою очередь, соперники создают у ворот чемпиона Украины 3,2 момента.

Отметим, что из топ-5 европейских лиг возглавляет таблицу чемпион Англии "Манчестер Сити".

Добавим, что сегодня "Шахтеру" предоставляется возможность улучшить свои показатели в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Реала".

Завтра аналогичная возможность будет у "Динамо" в противостоянии с "Барселоной".