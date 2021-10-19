Клубы Английской премьер-лиги выступили против приобретения "Ньюкасла" саудитами

19 клубов Английской премьер-лиги выступили против соглашения о приобретении "Ньюкасла" Инвестиционным фондом Саудовской Аравии, сообщает The Guardian.

Представители клубов опасаются, что соглашение, против которого выступали противники нарушения прав человека в Саудовской Аравии, негативно скажется на имидже АПЛ.

При этом клубы требуют созвать по этому вопросу срочные сборы на следующей неделе.

Отмечают, что клубам высшего дивизиона Англии не сообщили о том, что готовится соглашение о продаже "Ньюкасла". Также вопрос не выносили на собрание акционеров клубов двухнедельной давности.

Инвестиционный фонд стал владельцем "Ньюкасла", заплатив за права на клуб более 300 млн фунтов. Предыдущий владелец Майк Эшли руководил "сороками" с 2007 года.

"Ньюкасл" занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, еще не получив ни одной победы в этом сезоне.