Промоутер Усика сравнил победу украинца с победами братьев Кличко

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, что значит победа его подопечного для украинского бокса.

В частности, Красюк ответил на вопрос, является ли эта победа Усика над Джошуа величайшей победой в истории украинского бокса.

"Сложно сравнивать эту победу Усика над Джошуа с победами братьев Кличко. Вот есть высшая точка в мире - Эверест. Когда кто-то поднялся на Эверест и зафиксировал этот результат.

Вот так же можно сказать и о Усике - он поднялся на боксерский Эверест, зафиксировал этот результат", - цитирует Красюка "Трибуна".

"Самая большая ли это победа? Да, конечно, самая большая. Как и победы братьев Кличко - такая же выдающаяся. Но дело в том, что братья выступали в супертяжелом весе.

Александр Усик перешел из первого тяжелого веса в супертяжелый. Этому уделяется много внимания. Он не просто стал чемпионом в хэвивейте, а был к этому абсолютом в первом тяжелом весе.

Такого точно не было до этого. Это, наверное, Александр поднялся и на Эверест, и на еще одну гору", - отметил промоутер.