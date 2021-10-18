Дарья Белодед рассказала, как отпраздновала свое 21-летие

Дарья Белодед 10 октября отпраздновала день рождения. Успешной украинской дзюдоистке и олимпийской призерке исполнился 21 год. Спортсменка рассказала, как она провела этот день.

Двукратная чемпионка мира по дзюдо взяла паузу в спортивной карьере. Недавно она попробовала себя в новой роли на конкурсе красоты – ее пригласили стать одной из членов жюри на "Мисс Украина Вселенная". Дарья Белодед выглядела восхитительно в белоснежном облегающем платье с прозрачными рукавами.

После этого Дашу поймала Катя Осадчая, чтобы взять интервью для программы "Светская жизнь". Белодед рассказала, как отпраздновала день рождения и с кем.

"Праздновала я в Киеве , в ресторане с подругами и с мамой. У нас была такая небольшая компания, человек восемь где-то", — отметила спортсменка.

В этот день дзюдоистка выглядела отлично, выбрав короткое белое платье на одно плечо. Образ она завершила ботильонами на каблуке в тон наряду, распустила волосы и нанесла вечерний макияж. Однако все внимание было приковано к маме Дарьи Белодед. 46-летняя экс-спортсменка Светлана Кузнецова выглядела роскошно в коротком платье цвета хаки, показав свои стройные ножки.

Также серебряная призерка Олимпийских игр в Токио 2021 рассказала, что ей подарили на 21-летие:

"Разные, очень разные (подарки). И вещи какие-то, ювелирные (украшения), например, сережки и браслеты. В принципе, подарков было много".

Напомним, Дарья Белодед призналась, почему рассталась с олимпийским чемпионом.