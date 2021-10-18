Украинские теннисистки узнали соперниц на Кубке Кремля

Сегодня стартуют матчи первого круга турнира в Москве.

Украинские теннисистки узнали соперниц на Кубке Кремля
Фото: sport-interfax.ru

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№56 WTA), Даяна Ястремская (№75 WTA) и Леся Цуренко (№150 WTA) узнали соперниц по первому кругу Кубка Кремля в Москве.

Ястремская и Цуренко, которые преодолели квалификацию турнира, в первом круге встретятся с россиянкой Анной Калинской (№117 WTA) и Чжэн Цинвень (№176 WTA) из Китая соответственно.

Калинина, которая попала в основную сетку напрямую, за право выйти в 1/8 финала сыграет против второй ракетки РоSSии Дарьи Касаткиной (№29 WTA).

Матчи состоятся сегодня.

Добавим, что еще одна украинская теннисистка на этом турнире Надежда Киченок стартовала с победы.

В матче первого круга парного разряда украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару, получив четвертый номер посева, обыграла чешек Терезу Мартинцову и Маркету Вондроушову - 0:6, 6:2, 10:4.

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