Де Дзерби назвал языковой барьер в "Шахтере" катастрофой. Футбол

Накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Реала" главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о своем пребывании в донецком клубе.

По словам итальянского специалиста, он всем доволен в Украине.

"Шахтер" - отличный клуб для меня. Мне понравилось, как их руководители хотели заключить со мной контракт. Были игроки, которые мне очень нравились. Я хорошо себя чувствую в клубе с нужными футболистами и руководством. Это то, что я искал. Я в порядке, и мне весело. Да, у меня в голове много всего еще", - цитирует Де Дзерби marca.com.

"Тренировать бразильцев легко, потому что они большие профессионалы. Как и украинцы. Для меня не важен день рождения, возраст, цвет кожи. Нужно смотреть, что игроки показывают на поле, и из этого делать выводы.

Разные языки? Это катастрофа! Но у меня есть два отличных переводчика. Надеюсь, они будут тренерами, когда я уйду. Я хочу, чтобы они понимали, что я говорю, а не просто переводили, как Google ", - отметил Де Дзерби.

"Мои игроки умны. Футбол - один из немногих международных языков, которые позволяют понимать друг друга. Вы можете говорить на одном языке и не понимать друг друга в футболе. Или же говорите на языках, которые не имеют ничего общего, и понимаете друг друга без проблем" , - добавил коуч "Шахтера".

Де Дзерби возглавил "горняков" в мае, заменив на этом посту португальца Луиша Каштру. До этого Роберто три года возглавлял "Сассуоло".

Напомним, "Шахтер" на групповом этапе ЛЧ замыкает квартет D с 1 очком в активе.