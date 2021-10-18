Украинским призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио выплатили более полумиллиарда гривен

Выплаты вознаграждений спортсменам и тренерам обеспечено в полном объеме.

Украинским призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио выплатили более полумиллиарда гривен
Фото: НОК України

Расходы на празднование достижений олимпийцев и паралимпийцев летних XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских игр профинансированы в полном объеме и составляют 565,3 млн гривен, сообщает пресс-служба Минфина.

Денежные вознаграждения выплачено за олимпийское и паралимпийское "золото" из расчета 125 тысяч долларов за медаль, за "серебро" - 80 тысяч долларов, за "бронзу" - 55 тысяч долларов.

Кроме того, еще 25 олимпийцам, которые заняли четвертое-шестое места на Играх, и их тренерам предусмотрено выплатить вознаграждение в размере 200 тыс. грн, 140 тыс. грн, 100 тыс. грн соответственно. Из государственного бюджета на это будет направлено 6,4 млн гривен.

В целом наши спортсмены в Токио завоевали 117 медалей. В частности, на Олимпиаде-2020 Украина получила 19 медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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