Зажжение огня Олимпийских игр-2022 было омрачено протестующими
До зимней Олимпиады - 3,5 месяца.
Пламя олимпийского огня начало свое путешествие - в греческой Древней Олимпии состоялась церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине, сообщает insidethegames.biz.
По традиции, огонь зажгли в храме Геры от солнечных лучей с помощью параболического зеркала.
На церемонии присутствовал президент МОК Томас Бах, к которому присоединилась президент Греции Екатерина Сакелларопулу.
Отметим, что за час до церемонии немногочисленная группа протестующих с тибетским флагом и транспарантами с надписью "Нет геноциду" попыталась сорвать мероприятие.
Сотрудники службы безопасности оперативно вмешались в происходящее.
Добавим, что олимпийский огонь доставят в Афины, где уже прошли акции протеста против действий Пекина в области прав человека.
Официальная передача состоится на историческом стадионе "Панатинаикос" завтра, когда ожидается появление новых антикитайских протестующих, отмечает издание.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Пресс-служба МОК сообщала, что билеты на мероприятия Олимпиады в Пекине будут распространять только среди жителей материковой части Китая.
Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что Олимпийские игры-2022, скорее всего, пройдут при пустых трибунах.