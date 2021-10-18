Зажжение огня Олимпийских игр-2022 было омрачено протестующими

До зимней Олимпиады - 3,5 месяца.

Пламя олимпийского огня начало свое путешествие - в греческой Древней Олимпии состоялась церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине, сообщает insidethegames.biz.

По традиции, огонь зажгли в храме Геры от солнечных лучей с помощью параболического зеркала.

Фото: insidethegames.biz

На церемонии присутствовал президент МОК Томас Бах, к которому присоединилась президент Греции Екатерина Сакелларопулу.

Отметим, что за час до церемонии немногочисленная группа протестующих с тибетским флагом и транспарантами с надписью "Нет геноциду" попыталась сорвать мероприятие.

Фото: insidethegames.biz

Сотрудники службы безопасности оперативно вмешались в происходящее.

Добавим, что олимпийский огонь доставят в Афины, где уже прошли акции протеста против действий Пекина в области прав человека.

Официальная передача состоится на историческом стадионе "Панатинаикос" завтра, когда ожидается появление новых антикитайских протестующих, отмечает издание.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Пресс-служба МОК сообщала, что билеты на мероприятия Олимпиады в Пекине будут распространять только среди жителей материковой части Китая.

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что Олимпийские игры-2022, скорее всего, пройдут при пустых трибунах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинец стал чемпионом Европы по шашкамУкраинец стал чемпионом Европы по шашкам
У РоSSии отобрали "серебро" женской биатлонной эстафеты Олимпиады-2014 в СочиУ РоSSии отобрали "серебро" женской биатлонной эстафеты Олимпиады-2014 в Сочи
Сборная Украины в матче против Боснии побила собственный антирекордСборная Украины в матче против Боснии побила собственный антирекорд
Украинская медалистка Олимпиады в Токио объявила о завершении карьерыУкраинская медалистка Олимпиады в Токио объявила о завершении карьеры
На Чемпионат Европы по смешанным единоборствам в Украине не впустят спортсменов из РоSSииНа Чемпионат Европы по смешанным единоборствам в Украине не впустят спортсменов из РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Украинским призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио выплатили более полумиллиарда гривенУкраинским призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио выплатили более полумиллиарда гривен
Такого на US Open еще не было: теннисист взял очко ударом с чужой половины кортаТакого на US Open еще не было: теннисист взял очко ударом с чужой половины корта
Умер двукратный чемпион Олимпийских игр Владимир ГолубничийУмер двукратный чемпион Олимпийских игр Владимир Голубничий
В Токио проходит церемония закрытия Олимпийских Игр-2020В Токио проходит церемония закрытия Олимпийских Игр-2020
МОК запретил интернет-трансляцию Олимпийских игр-2020 в КрымуМОК запретил интернет-трансляцию Олимпийских игр-2020 в Крыму
Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020 после второго дня соревнованийМедальный зачет летних Олимпийских игр-2020 после второго дня соревнований
13-летняя японка стала чемпионкой Олимпийских игр
Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020
Стала известна столица XXXV летних Олимпийских игрСтала известна столица XXXV летних Олимпийских игр
Украина до 2024 года получит "25 спортивных магнитов" для олимпийских видов спорта, - ТимошенкоУкраина до 2024 года получит "25 спортивных магнитов" для олимпийских видов спорта, - Тимошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости