Зажжение огня Олимпийских игр-2022 было омрачено протестующими

Пламя олимпийского огня начало свое путешествие - в греческой Древней Олимпии состоялась церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине, сообщает insidethegames.biz.

По традиции, огонь зажгли в храме Геры от солнечных лучей с помощью параболического зеркала.

Фото: insidethegames.biz

На церемонии присутствовал президент МОК Томас Бах, к которому присоединилась президент Греции Екатерина Сакелларопулу.

Отметим, что за час до церемонии немногочисленная группа протестующих с тибетским флагом и транспарантами с надписью "Нет геноциду" попыталась сорвать мероприятие.

Фото: insidethegames.biz

Сотрудники службы безопасности оперативно вмешались в происходящее.

Добавим, что олимпийский огонь доставят в Афины, где уже прошли акции протеста против действий Пекина в области прав человека.

Официальная передача состоится на историческом стадионе "Панатинаикос" завтра, когда ожидается появление новых антикитайских протестующих, отмечает издание.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Пресс-служба МОК сообщала, что билеты на мероприятия Олимпиады в Пекине будут распространять только среди жителей материковой части Китая.

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что Олимпийские игры-2022, скорее всего, пройдут при пустых трибунах.