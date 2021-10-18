Президент клуба УПЛ ответил на обвинения в фальсификации тестов на COVID-19. Футбол

В "Руха" вылетело пол состава.

Президент клуба УПЛ ответил на обвинения в фальсификации тестов на COVID-19
Григорий Козловский
Фото: Футбол 1/2/3

Матч 11-го тура УПЛ между "Рухом" и "Ингульцом" перенесли из-за вспышки коронавируса в команде с Винников.

В то же время президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что подозревает соперников в фальсификации результатов тестов на COVID-19.

Президент "Руха" Григорий Козловский ответить на эти обвинения не медлил.

"Сейчас точно 15 человек зараженных в клубе. В последние два дня еще 5 новых случаев. Думаю, всего около 20 человек заболело в клубе.

Один болел тяжело, лежал в больнице. У него было более 30% поражения легких. Но его уже выписали", - заявил Козловский в интервью "Футболу 1/2/3".

При этом президент клуба отметил, что от принудительной вакцинации в клубе отказались.

"О вакцинации у нас была дискуссия. Собрали всех тренеров в клубе и обсуждали. Понимаете, что заставить никого невозможно. Но мы стимулировали людей, просили. В академии почти все вакцинированы, там все в порядке.

"Шахтер" перед "Александрией" провел вакцинацию, видели, как команда выглядит (1:2. - LB.ua). Была боязнь, что команда будет вялой. А у нас ситуация такова, что в каждом матче нужно брать очки. Поэтому договорились с футболистами, после сезона (в зимнее межсезонья. - LB.ua) обязательно будем вакцинироваться.

Я очень скептически относился к коронавирусу. Считал его искусственным, что это что-то далекое. Но я сам лично почувствовал всю "красоту" этой болезни. Я и мать потерял, отец и сестра были в реанимации. Я много повидал.

Футбол - это здорово. Играть нужно, но следует понимать, что человеческая жизнь важнее", - отметил президент "Руха".

В то же время Козловский заявил, что переговоров с "Ингульцом" о переносе матча не было.

"Во-первых, мы живем в демократической стране. Поворознюк - взрослый человек. Бизнесмен, который сам себя сделал. И живет в демократической стране. Он может говорить все что угодно, это его право.

У меня вопрос: почему мы должны ему звонить и что-то обсуждать? "Шахтер" ничего же не обсуждает, когда он сказал, что ненавидит их и обвинил их в нечестной игре.

Рад, что в Поворознюка в семье не было несчастных случаев. Дай бог, чтобы их эта беда обошла стороной. Поэтому могу ему только позавидовать и пожелать здоровья родным и команде.

Я не слежу за выдумками Поворознюка (президент "Ингульца" заявил, что больных футболистов нет в базе. - LB.ua). Но мне мои медиа говорят, что ни одно его интервью не проходит без упоминания меня. Ну, человек любит поговорить, может, скучает по мне. Не знаю, вопрос к нему.

Если он считает, что они здоровы, может приехать и пообщаться с ними. Какие проблемы? " - сказал Козловский.

В то же время президент "Руха" объяснил свою позицию о переносе матча.

"Мы живем в демократической стране. Есть регламент. Мы обратились, предоставили документы, матч перенесли, есть резервные дни.

Не могу вам сейчас дать даже 10%, что матч с "Минаем"состоится (матч 12-го тура, 24 октября. - LB.ua). Мы дали команде три дня выходных, чтобы идентифицировать больных.

Думаю, мы 13 октября сообщили УПЛ, что у нас эпидемия. "Ингулец" и Поворознюк могут делать что хотят. По матчу с "Минаем" будем принимать решение 19 октября.

Если Поворознюк хочет, может пойти в суд и получить три очка, если это сделает его счастливее ", - подытожил Козловский.

Напомним, "Рух" с 11 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

"Ингулец" отстает на три очка и идет 12-м.

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