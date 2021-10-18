На матче чемпионата Нидерландов обвалилась трибуна. Футбол

К счастью, никто не пострадал.

Фото: ruetir.com "Витесс"

В рамках 9-го тура нидерландской Эридивизи по футболу в Неймегене местный одноименный клуб принимал "Витесс" и уступил - 0:1.

Победный мяч в дебюте поединка забил Никола Фредерикс.

После поединка футболисты "Витесса" традиционно подбежали к своим фанатам, чтобы поблагодарить их за поддержку.

В ответ фаны из Арнема активно запрыгали на трибуне. Вследствие амплитудных колебаний один из секторов стадиона не выдержал такой нагрузки и обрушился.

К счастью, никто из присутствующих на трибуне не пострадал.

После этой победы "Витесс" обогнал в турнирной таблице "Твенте" и нагнал "Фейеноорд", деля с роттердамским клубом 6-е место (16 очков).

"Неймеген" располагается на 11-м месте, набрав на 5 очков меньше.

А лидирует "Аякс" (22 очка).