Украину могут лишить чемпионата Европы по ММА, если роSSийских спортсменов не допустят к участию

Президент Украинской федерации заявил, что роSSийских спортсменов не будет в Киеве.

Украину могут лишить чемпионата Европы по ММА, если роSSийских спортсменов не допустят к участию
Фото: GAMMA

В Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA) сообщили, что Украину могут лишить чемпионата Европы в случае недопуска роSSийских спортсменов к соревнованиям.

"Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств привержена ценностям, на которых она была основана, включая абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации. Ассоциация верит в объединительную силу спорта, которая сплачивает людей на мирных спортивных соревнованиях, а не строит между ними стены.

Во время подготовки к чемпионату Европы 2021 года в Украине в СМИ появилась информация о комментариях, которые были даны UF MMA и президентом федерации Владимиром Теслей по поводу дискриминации роSSийских атлетов на турнире, и которые были неправильно истолкованы прессой. Это толкование привело к тому, что атлеты из РоSSии ошибочно решили, что им не будет позволено выступить на чемпионате Европы по политическим причинам", - приводит текст заявления GAMMA "Спорт-Экспресс".

"В ответ на это GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA из политических, идеологических или любых других соображений. GAMMA и местные организаторы продолжают упорно работать для того, чтобы провести чемпионат Европы на уровне, достойном атлетов, которые приедут со всего континента. Чемпионат Европы 2021 в Украине будет открыт для всех европейских стран - членов GAMMA", - говорится в заявлении.

Напомним, 11 октября президент Украинской федерации по смешанным боевым искусствам Владимир Тесля заявил, что роSSийские спортсмены не будут допущены к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 5 по 9 ноября.

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