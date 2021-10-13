Украину могут лишить чемпионата Европы по ММА, если роSSийских спортсменов не допустят к участию

В Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA) сообщили, что Украину могут лишить чемпионата Европы в случае недопуска роSSийских спортсменов к соревнованиям.

"Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств привержена ценностям, на которых она была основана, включая абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации. Ассоциация верит в объединительную силу спорта, которая сплачивает людей на мирных спортивных соревнованиях, а не строит между ними стены.

Во время подготовки к чемпионату Европы 2021 года в Украине в СМИ появилась информация о комментариях, которые были даны UF MMA и президентом федерации Владимиром Теслей по поводу дискриминации роSSийских атлетов на турнире, и которые были неправильно истолкованы прессой. Это толкование привело к тому, что атлеты из РоSSии ошибочно решили, что им не будет позволено выступить на чемпионате Европы по политическим причинам", - приводит текст заявления GAMMA "Спорт-Экспресс".

"В ответ на это GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA из политических, идеологических или любых других соображений. GAMMA и местные организаторы продолжают упорно работать для того, чтобы провести чемпионат Европы на уровне, достойном атлетов, которые приедут со всего континента. Чемпионат Европы 2021 в Украине будет открыт для всех европейских стран - членов GAMMA", - говорится в заявлении.