Украинская медалистка Олимпиады в Токио объявила о завершении карьеры

22-летняя пловчиха объяснила решение желанием создать семью.

Украинская медалистка Олимпиады в Токио объявила о завершении карьеры
Аліна Шинкаренко
Фото: instagram.com/shynkarenko_alya

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры.

Об этом 22-летняя пловчиха сообщила в Instagram.

"Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру на прекрасной ноте - олимпийская медаль. Почему так рано? А чего тянуть? Комплект медалей с чемпионатов мира и Европы есть. Олимпийская медаль - мечта с детства, которая осуществилась. Рано или поздно это придется сделать и идти дальше, создавать семью, детей", - написала Шинкаренко.

Шинкаренко завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2020 в командных соревнованиях по артистическому плаванию. Также она является четырехкратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира.

В конце июля другая украинская бронзовая призерка Игр в Токио - Дарья Билодид - якобы собиралась приостановить карьеру. По возвращении на Родину из Токио спортсменка объяснила, что СМИ не так поняли ее комментарии.

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