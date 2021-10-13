Украинская медалистка Олимпиады в Токио объявила о завершении карьеры

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры.

Об этом 22-летняя пловчиха сообщила в Instagram.

"Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру на прекрасной ноте - олимпийская медаль. Почему так рано? А чего тянуть? Комплект медалей с чемпионатов мира и Европы есть. Олимпийская медаль - мечта с детства, которая осуществилась. Рано или поздно это придется сделать и идти дальше, создавать семью, детей", - написала Шинкаренко.

Шинкаренко завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2020 в командных соревнованиях по артистическому плаванию. Также она является четырехкратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира.