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2021-10-13
У РоSSии отобрали "серебро" женской биатлонной эстафеты Олимпиады-2014 в Сочи
"Золото" тогда завоевал украинский квартет.
Фото: Известия
РоSSийская женская эстафетная команда по биатлону лишена серебряной медали Олимпиады-2014 в Сочи, сообщает xsport.ua со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU).
В допинг-пробе Ольги Зайцевой обнаружили запрещенные препараты. Биатлонистку пожизненно отстранили от всех соревнований еще в 2017 году, однако решение о лишении олимпийской медали объявили только сейчас.
Итак, "серебро" эстафеты получит команда Норвегии, а "бронзу" - Чехии.
Отметим, что ту гонку выиграли украинки Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Валя и Вита Семеренко.