У РоSSии отобрали "серебро" женской биатлонной эстафеты Олимпиады-2014 в Сочи

"Золото" тогда завоевал украинский квартет.

В РоSSии отобрали "серебро" женской биатлонной эстафеты Олимпиады-2014 в Сочи
Фото: Известия

РоSSийская женская эстафетная команда по биатлону лишена серебряной медали Олимпиады-2014 в Сочи, сообщает xsport.ua со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU).

В допинг-пробе Ольги Зайцевой обнаружили запрещенные препараты. Биатлонистку пожизненно отстранили от всех соревнований еще в 2017 году, однако решение о лишении олимпийской медали объявили только сейчас.

Итак, "серебро" эстафеты получит команда Норвегии, а "бронзу" - Чехии.

Отметим, что ту гонку выиграли украинки Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Валя и Вита Семеренко.

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