Футболисты сборной Украины раскритиковали качество газона "Львов Арены"

"Надо что-то с этим делать".

Футболисты сборной Украины раскритиковали качество газона "Львов Арены"
Ілля Забарний
Фото: скриншот

После ничейного результата в матче квалификации чемпионата мира-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (1:1) игроки украинской команды подвергли критике качество газона "Львов Арены".

В частности, хавбек Тарас Степаненко в интервью ТК "Футбол 1/2/3" назвал поле ужасным.

"Хотел бы обратить большое внимание на состояние поля. Ребята, сборная играет не так часто во Львове. Нужно что-то делать с полями. Мы не можем все матчи проводить на "Олимпийском", где хорошее поле.

Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята скользили на ровном месте. Оно все в кочкариках. Надо что-то делать. Мы хотим играть на чемпионате Европы, а у нас одно поле хорошего уровня", - заявил Степаненко.

"Мы еще вчера обратили внимание на состояние поля на первой тренировке. Оно все в кочках, попросили его закатать. Это тоже играет большую роль. У нас техничные футболисты, которые могут быстро убежать один в один с помощью своей квалификации, а мяч дробит, прыгает. Невозможно", - подытожил игрок сборной.

Вторит своему партнеру по сборной и защитник Илья Забарный.

"Да, поле было ужасное. Надо что-то с этим делать, это ненормально. У нас, получается, только одно поле для сборной - НСК "Олимпийский". С этим надо что-то делать", - отметил игрок "Динамо".

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