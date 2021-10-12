Я всегда буду их любить, - Доннарумма о фанах "Милана", которые его освистывали на "Сан-Сиро"

Голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма выразил свое отношение к фанатам "Милана", которые его освистывали во время полуфинального матча Лиги наций против сборной Испании .

"Я провел 8 лет в "Милане", поэтому возвращение на" Сан-Сиро "всегда будет эмоциональным. И быть освистанным - это нормально.

Я вырос здесь и всегда был болельщиком "Милана". Эти 8 лет непросто забыть. У меня все еще сердце "росонери". Я всегда буду любить болельщиков "Милана" и всегда буду одним из них", - цитирует Доннарумму Football Italia.

Доннарумма перешел в парижский клуб летом 2021 года после Евро-2020.