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2021-10-12
Украинец стал чемпионом Европы по шашкам
Юрий Аникеев был сильнейшим в блице.
Юрій Анікєєв
Фото: en.polishopen.warcaby.pl.
В итальянском городе Кьянчано Терме состоялся Чемпионат Европы по шашкам-100, где украинцы успешно выступили в соревнованиях по блицу.
Международный гроссмейстер Юрий Аникеев стал чемпионом Европы. Он набрал 14 очков и опередил спортсмена из Нидерландов Яна Гронендейка.
"Бронзу" завоевал другой украинец Артем Иванов.
Напомним, там же украинка Виктория Мотричко завоевала "золото" в быстрой программе.