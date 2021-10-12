Украинец стал чемпионом Европы по шашкам

Юрий Аникеев был сильнейшим в блице.

В итальянском городе Кьянчано Терме состоялся Чемпионат Европы по шашкам-100, где украинцы успешно выступили в соревнованиях по блицу.

Международный гроссмейстер Юрий Аникеев стал чемпионом Европы. Он набрал 14 очков и опередил спортсмена из Нидерландов Яна Гронендейка.

"Бронзу" завоевал другой украинец Артем Иванов.

Напомним, там же украинка Виктория Мотричко завоевала "золото" в быстрой программе.