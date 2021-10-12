На Чемпионат Европы по смешанным единоборствам в Украине не впустят спортсменов из РоSSии
Заявление президента Федерации смешанных боевых искусств Украины.
Президент Федерации смешанных боевых искусств Украины (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что на Чемпионат Европы по MMA, который пройдет в Украине с 5 по 9 ноября, не будут допущены спортсмены из РоSSии.
"UF MMA не имеет никаких контактов со страной-агрессором, в отличие от некоторых других организаций. К сожалению, чтобы очистить это поле, нужно еще много работать. Но мы надеемся, что со временем в Украине будет все меньше связей с Россией", - цитирует facebook UF MMA высказывания Тесли.
"Наше главное требование к GAMMA (Всемирная ассоциация смешанных боевых искусств. - LB.ua) по проведению чемпионата Европы звучало коротко и категорично - здесь не должно быть никакого бойца из РоSSии. Они с пониманием отнеслись к этому и пошли навстречу", - отметил глава украинской федерации.