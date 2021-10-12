На Чемпионат Европы по смешанным единоборствам в Украине не впустят спортсменов из РоSSии

Президент Федерации смешанных боевых искусств Украины (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что на Чемпионат Европы по MMA, который пройдет в Украине с 5 по 9 ноября, не будут допущены спортсмены из РоSSии.

"UF MMA не имеет никаких контактов со страной-агрессором, в отличие от некоторых других организаций. К сожалению, чтобы очистить это поле, нужно еще много работать. Но мы надеемся, что со временем в Украине будет все меньше связей с Россией ", - цитирует facebook UF MMA высказывания Тесли.

"Наше главное требование к GAMMA (Всемирная ассоциация смешанных боевых искусств. - LB.ua) по проведению чемпионата Европы звучало коротко и категорично - здесь не должно быть никакого бойца из РоSSии. Они с пониманием отнеслись к этому и пошли навстречу", - отметил глава украинской федерации.