Лидер сборной Англии высказался о судействе украинки Монзуль в отборочном матче ЧМ-2022

Гарри Кейн считает, что женщин-арбитров нужно чаще привлекать к обслуживанию матчей мужских команд.

В рамках 7-го тура группы I европейского отборочного турнира Чемпионата мира-2022 состоялся матч между сборными Андорры и Англии (0:5).

Поединок в Андорра-ла-Велья на стадионе "Эстадо Насьональ" стал историческим - его впервые для обеих команд обслуживала женщина-арбитр, украинка Екатерина Монзуль.

Стороны выразили удовлетворение судейством.

Форвард сборной Англии Гарри Кейн, который в матче участия не принимал, высказался в своем твиттере о работе украинского судьи.

"Впервые на матче сборной Англии работала женщина-арбитр. Этот случай должен стать первым из многих. Нам удалось войти в историю и сделать еще один шаг к Чемпионату мира", - написал игрок лондонского "Тоттенхэма".