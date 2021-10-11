Промоутер Усика рассказал, когда состоится реванш с Джошуа

На организацию боя еще есть время.

Промоутер Усика рассказал, когда состоится реванш с Джошуа
Олександр Усик і Олександр Красюк
Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, когда станет известно место проведения реванша украинца с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Бой состоится там, где тепло будет в это время.

У нас есть 7 месяцев на организацию этого поединка - они закреплены контрактно. Если поединок не состоится в рамках 7 месяцев, есть основания полагать, что он вообще не состоится. Организаторы должны начать свою работу как минимум за 4 месяца, а то и за 5", - цитирует Красюка ua.tribuna.co.

"Нужно определить время и место. Для этого необходимо проанализировать рейтинг каждого из вариантов. Имеется в виду то, сколько мы можем получить коммерческого интереса, организуя его в разных странах.

Опции будут неизменными - их 4. Одна - под вопросом. Первая - это Великобритания, вторая - Америка, третья - Украина, а опция под вопросом - это одна из стран, которые уже имеют опыт проведения подобных поединков у себя. Уже есть несколько соседних государств, которые с удовольствием привлекают на себя внимание спортом", - отметил промоутер.

"Сомневаюсь, что в ближайшие полтора-два месяца сможем объявить о месте проведения боя", добавил Красюк.

Напомним, что в первом бою Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей - 117-112, 116-112, 115-113.

Ранее сообщалось, что Джошуа активировал пункт в контракте о реванше с Усиком.

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