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2021-10-11
Украинка Мотричко стала чемпионкой Европы по шашкам
Виктория завоевала "золото" в быстрой программе.
Виктория Мотричко
Фото: Facebook
В итальянском городе Кьянчано Терме состоялся Чемпионат Европы по шашкам.
Украинка Виктория Мотричко завоевала "золото" в быстрой программе, сообщает xsport.ua.
Также Мотричко вместе с Ольгой Балтажи выиграла "серебро" в командном первенстве по рапиду.
Отметим, что Виктория в течение нескольких лет возглавляет рейтинг FMJD в блиц/быстрые.
У мужчин на третью ступень пьедестала почета поднялся украинец Юрий Аникеев.
Также вторыми стали и мужчины. Состав команды: Юрий Аникеев, Артем Иванов и Иван Антоненко.
Ранее мужская сборная Украины завоевала золотые медали на Командном чемпионате мира-2021 по шашкам-64 в формате быстрой игры.