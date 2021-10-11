Украинка Мотричко стала чемпионкой Европы по шашкам

Виктория завоевала "золото" в быстрой программе.

Украинка Мотричко стала чемпионкой Европы по шашкам
Виктория Мотричко
Фото: Facebook

В итальянском городе Кьянчано Терме состоялся Чемпионат Европы по шашкам.

Украинка Виктория Мотричко завоевала "золото" в быстрой программе, сообщает xsport.ua.

Также Мотричко вместе с Ольгой Балтажи выиграла "серебро" в командном первенстве по рапиду.

Отметим, что Виктория в течение нескольких лет возглавляет рейтинг FMJD в блиц/быстрые.

У мужчин на третью ступень пьедестала почета поднялся украинец Юрий Аникеев.

Также вторыми стали и мужчины. Состав команды: Юрий Аникеев, Артем Иванов и Иван Антоненко.

Ранее мужская сборная Украины завоевала золотые медали на Командном чемпионате мира-2021 по шашкам-64 в формате быстрой игры.

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