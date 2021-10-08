Перед отборочным матчем ЧМ-2022 Казахстан отказал в визах шести футболистам соперника сборной Украины по группе

Причины отказа не раскрываются.

Перед отборочным матчем ЧМ-2022 Казахстан отказал в визах шести футболистам соперника сборной Украины по группе
Збірна Боснії
Фото: nfsbih.ba

Уже завтра в европейской отборочной группе D Чемпионата мира-2022 пройдут два матча Финляндия- Украина и Казахстан - Босния и Герцеговина.

В частности, боснийцы, которые испытывают проблемы с составом, вызванные травмами, понесли незапланированные потери.

Национальная команда прибыла в Нур-Султан в урезанном составе. В делегации отсутствуют Саньин Прчич, Элвис Шарич, Деннис Хаджикадунич, Дарио Думич, Ади Налич и Юсуф Газибегович, которым было отказано в визах, сообщает пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины (NFSBH).

По этой же причине не смогли вылететь в Казахстан и несколько сотрудников национальной команды.

Несмотря на все усилия, предпринятые боснийскими официальными лицами, они не нашли понимания в Посольстве Республики Казахстан в Республике Хорватия, Боснии и Герцеговине, и Черногории, говорится в заявлении NFSBH.

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