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2021-10-08
Форвард "Динамо" отличился в отборочном матче ЧМ-2022 против Бразилии
Гол Эрика Рамиреса не помог сборной Венесуэлы.
Ерік Рамірес
Фото: A Bola
В американском отборочном турнире Чемпионата мира-2022 состоялся очередной тур.
В частности, в Каракасе сборная Венесуэлы принимала 5-кратных чемпионов мира бразильцев.
Матч сложился очень драматично. Уже на 11-й минуте форвард Эрик Рамирес, который играет за киевское "Динамо", открыл счет - 1:0.
Однако, во втором тайме гости сумели трижды отличиться, причем два своих заключительных гола пентакампионы забили на 85-й и 90 + 5 минутах - 1:3.
После 9 матчей сборная Бразилии имеет 100-процентный результат и возглавляет турнирную таблицу.
В свою очередь, Венесуэла с четырьмя очками замыкает ее.