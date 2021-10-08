Форвард "Динамо" отличился в отборочном матче ЧМ-2022 против Бразилии

В американском отборочном турнире Чемпионата мира-2022 состоялся очередной тур.

В частности, в Каракасе сборная Венесуэлы принимала 5-кратных чемпионов мира бразильцев.

Матч сложился очень драматично. Уже на 11-й минуте форвард Эрик Рамирес, который играет за киевское "Динамо", открыл счет - 1:0.

Однако, во втором тайме гости сумели трижды отличиться, причем два своих заключительных гола пентакампионы забили на 85-й и 90 + 5 минутах - 1:3.

После 9 матчей сборная Бразилии имеет 100-процентный результат и возглавляет турнирную таблицу.

В свою очередь, Венесуэла с четырьмя очками замыкает ее.