Инвесторы из Саудовской Аравии купили клуб Английской премьер-лиги

"Ньюкасл" перешел под управление саудитов.

Фото: nufc.co.uk

Инвестиционная группа, возглавляемая Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), в которую также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media, завершила приобретение 100% акций английского "Ньюкасла", сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

При этом уточняют, что руководитель PIF Ясир Аль-Румаян будет исполнять обязанности неисполнительного главы Newcastle United, исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейлви получит одно место в совете директоров, а Джейми Рубен, который представляет RB Sports & Media, также будет директором клуба.

Все юридические вопросы между сторонами улажены. Инвесторы из Саудовской Аравии гарантировали, что королевство не будет контролировать клуб.

По информации английских СМИ, сумма сделки составила 300 млн фунтов.

Таким образом, бизнесмен Майк Эшли, который был президентом клуба последние 14 лет, завершил процедуру продажи.

Напомним, в прошлом году АПЛ не дала согласия на продажу "Ньюкасла", поскольку власти Саудовской Аравии были связаны с определенным стриминговым сервисом, который осуществлял пиратские трансляции матчей Премьер-лиги.

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