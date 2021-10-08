Инвесторы из Саудовской Аравии купили клуб Английской премьер-лиги

Фото: nufc.co.uk

Инвестиционная группа, возглавляемая Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), в которую также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media, завершила приобретение 100% акций английского "Ньюкасла", сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

При этом уточняют, что руководитель PIF Ясир Аль-Румаян будет исполнять обязанности неисполнительного главы Newcastle United, исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейлви получит одно место в совете директоров, а Джейми Рубен, который представляет RB Sports & Media, также будет директором клуба.

Все юридические вопросы между сторонами улажены. Инвесторы из Саудовской Аравии гарантировали, что королевство не будет контролировать клуб.

По информации английских СМИ , сумма сделки составила 300 млн фунтов.

Таким образом, бизнесмен Майк Эшли, который был президентом клуба последние 14 лет, завершил процедуру продажи.

Напомним, в прошлом году АПЛ не дала согласия на продажу "Ньюкасла", поскольку власти Саудовской Аравии были связаны с определенным стриминговым сервисом, который осуществлял пиратские трансляции матчей Премьер-лиги.