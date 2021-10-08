Промоутер Джошуа рассказал о реакции клиента на возможный реванш с Усиком в Киеве

Энтони поддержал эту идею.

Промоутер Джошуа рассказал о реакции клиента на возможный реванш с Усиком в Киеве
Едді Гірн
Фото: Sky Sports

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Гирн высказался о проведении реванша его подопечного с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO) в Киеве.

По словам функционера, британец не отказывается провести второй бой с украинцем в столице Украины, но есть и другие варианты.

"Усик говорил, что в Киеве может состояться реванш. Когда Джошуа услышал, то у него не было с этим проблем, он считает это очень захватывающим", - цитирует Гирна BBC Sport.

"У меня есть желание провести реванш в Великобритании. У нас также есть предложения с Ближнего Востока, но мы посмотрим, какая возможность окажется лучшей для обоих бойцов. Я не думаю, что место проведения боя сильно повлияет на то, как должен драться Джошуа", - отметил промоутер.

Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал третьим в истории Украины боксером-чемпионом мира в супертяжелом весе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Фьюри и Уайлдеру запретили проводить финальную дуэль взглядов из-за опасностиФьюри и Уайлдеру запретили проводить финальную дуэль взглядов из-за опасности
Ультрас избили депутата Киевского горсовета после матча "Динамо" - "Шахтер". ФутболУльтрас избили депутата Киевского горсовета после матча "Динамо" - "Шахтер". Футбол
Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"
Украинка Монзуль получила назначение на отборочный матч ЧМ-2022 с участием сборной АнглииУкраинка Монзуль получила назначение на отборочный матч ЧМ-2022 с участием сборной Англии
Сборная Португалии впервые выиграла Чемпионат мира по футзалуСборная Португалии впервые выиграла Чемпионат мира по футзалу
Блок рекламы


Похожие новости
Отец и тренер Лопеса выставил Ломаченко неприемлемые условия реваншаОтец и тренер Лопеса выставил Ломаченко неприемлемые условия реванша
Виталий Кличко хочет провести реванш Усик - Джошуа в КиевеВиталий Кличко хочет провести реванш Усик - Джошуа в Киеве
Украинский рефери, который отсудил бой Усик - Джошуа, рассказал об атмосфере на стадионеУкраинский рефери, который отсудил бой Усик - Джошуа, рассказал об атмосфере на стадионе
Джошуа активировал пункт контракта о реванше с УсикомДжошуа активировал пункт контракта о реванше с Усиком
Усик рассказал, как в его семье разделились футбольные симпатииУсик рассказал, как в его семье разделились футбольные симпатии
Майк Тайсон заявил, что он побил бы и Усика, и ДжошуаМайк Тайсон заявил, что он побил бы и Усика, и Джошуа
В ноябре в Киеве пройдет бой за пояс чемпиона мира по боксуВ ноябре в Киеве пройдет бой за пояс чемпиона мира по боксу
Усик рассказал, когда он поедет в КрымУсик рассказал, когда он поедет в Крым
Судьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалосьСудьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалось
Усик отправил Джошуа в больницу с подозрением на перелом глазницыУсик отправил Джошуа в больницу с подозрением на перелом глазницы
Последние новости
Подгружаем последние новости