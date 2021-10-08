Промоутер Джошуа рассказал о реакции клиента на возможный реванш с Усиком в Киеве

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Гирн высказался о проведении реванша его подопечного с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO) в Киеве .

По словам функционера, британец не отказывается провести второй бой с украинцем в столице Украины, но есть и другие варианты.

"Усик говорил, что в Киеве может состояться реванш. Когда Джошуа услышал, то у него не было с этим проблем, он считает это очень захватывающим", - цитирует Гирна BBC Sport.

"У меня есть желание провести реванш в Великобритании. У нас также есть предложения с Ближнего Востока, но мы посмотрим, какая возможность окажется лучшей для обоих бойцов. Я не думаю, что место проведения боя сильно повлияет на то, как должен драться Джошуа", - отметил промоутер.

Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал третьим в истории Украины боксером-чемпионом мира в супертяжелом весе.