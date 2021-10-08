Катар потратил около $200 млрд на подготовку к проведению Чемпионата мира, - посол

Самый дорогой ЧМ в истории.

Катар потратил около $200 млрд на подготовку к проведению Чемпионата мира, - посол
Фото: ФІФА

Посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани рассказал о расходах Катара на подготовку к проведению ЧМ-2022.

"На данный момент наше государство потратило на организацию турнира около 200 млрд долл. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта. Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге", - цитирует посла "Спорт-Экспресс".

"Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, который показывал бы пример во всем", - отметил шейх Ахмед.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.

Напомним, по данным Guardian, на начало 2021 года более 6 500 иностранных рабочих погибли в Катаре за период подготовки страны к ЧМ-2022.

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