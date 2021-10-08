Украинка Монзуль получила назначение на отборочный матч ЧМ-2022 с участием сборной Англии

Противостоять британцам будет Андорра.

Украинка Монзуль получила назначение на отборочный матч ЧМ-2022 с участием сборной Англии
Катерина Монзуль
Фото: isport.ua

В ближайшую субботу, 9 октября, в рамках отборочной кампании Чемпионата мира -2022 в группе I состоится матч 7-го тура, в котором сборная Андорры будет принимать национальную команду Англии.

Обслуживать этот поединок доверено украинской рефери Екатерине Монзуль, сообщает Sky Sports. Это первый случай в истории "Трех львов", когда арбитром их официального матча будет женщина.

Отметим, что на линиях будут работать еще две украинки - Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За систему VAR будет отвечать авторитетная француженка Стефани Фраппар.

Ранее Монзуль уже судила матчи мужских сборных команд в 2020 году - поединок Сан-Марино - Гибралтар в Лиге наций.

Украинская судья также имеет опыт работы на Чемпионате мира и Европы среди женщин.

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