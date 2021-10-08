Ультрас избили депутата Киевского горсовета после матча "Динамо" - "Шахтер". Футбол

Михаил Наконечный является болельщиком "горняков".

Ультрас избили депутата Киевского горсовета после матча "Динамо" - "Шахтер"
Михайло Наконечний
Фото: kievvlast.com.ua

В Киеве на НСК "Олимпийский" после окончания матча УПЛ "Динамо" и "Шахтера" (0:0) футбольные ультрас избили депутата городского совета от ОПЗЖ Михаила Наконечного, сообщает strana.today.

Инцидент произошел еще 3 октября, но известно о нем стало только сегодня.

По информации источников в МВД, депутата били двое футбольных хулиганов, преимущественно по голове. После драки ультрас убежали.

Депутата направили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать побои.

38-летний Наконечный работает секретарем постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг, а также является членом Комиссии горсовета по проведению оценки коррупционных рисков.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц. За это предусмотрено наказание до 4 лет тюрьмы.

Отметим, что Наконечный является болельщиком "Шахтера" - перед матчем он выложил в соцсетях фотографию в шарфике и маске с символикой клуба.

Михаил Наконечный
Фото: strana.today
Михаил Наконечный

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Фьюри и Уайлдеру запретили проводить финальную дуэль взглядов из-за опасностиФьюри и Уайлдеру запретили проводить финальную дуэль взглядов из-за опасности
Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"
Сборная Португалии впервые выиграла Чемпионат мира по футзалуСборная Португалии впервые выиграла Чемпионат мира по футзалу
Беленюк выставляет золотую медаль Олимпиады-2020 на аукционБеленюк выставляет золотую медаль Олимпиады-2020 на аукцион
В Одессе известного футбольного арбитра тяжело ранили из ружьяВ Одессе известного футбольного арбитра тяжело ранили из ружья
Блок рекламы


Похожие новости
Арендованные у "Динамо" футболисты "Черноморца" ответили на оскорбления фанатов одесской командыАрендованные у "Динамо" футболисты "Черноморца" ответили на оскорбления фанатов одесской команды
Голкипер "Львова" сыграл 80 минут в матче УПЛ с переломом височной кости. ФутболГолкипер "Львова" сыграл 80 минут в матче УПЛ с переломом височной кости. Футбол
Футболисты сборной Украины сделали подарки детям, которые борются с ракомФутболисты сборной Украины сделали подарки детям, которые борются с раком
УЕФА представил логотип Евро-2024. ФутболУЕФА представил логотип Евро-2024. Футбол
Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"
Перед отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла еще трех футболистовПеред отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла еще трех футболистов
Наставник сборной Украины по футболу заявил, что ненависть журналистов делает его только сильнееНаставник сборной Украины по футболу заявил, что ненависть журналистов делает его только сильнее
Боец кулачных боев умер после поражения нокаутомБоец кулачных боев умер после поражения нокаутом
Луческу прокомментировал скандальный баннер, вывешенный на матче "Динамо" - "Шахтер" фанами "горняков". ФутболЛуческу прокомментировал скандальный баннер, вывешенный на матче "Динамо" - "Шахтер" фанами "горняков". Футбол
Ведущий форвард "Шахтера" выбыл почти до конца сезона. ФутболВедущий форвард "Шахтера" выбыл почти до конца сезона. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости