Ультрас избили депутата Киевского горсовета после матча "Динамо" - "Шахтер". Футбол

В Киеве на НСК "Олимпийский" после окончания матча УПЛ "Динамо" и "Шахтера" (0:0) футбольные ультрас избили депутата городского совета от ОПЗЖ Михаила Наконечного, сообщает strana.today.

Инцидент произошел еще 3 октября, но известно о нем стало только сегодня.

По информации источников в МВД , депутата били двое футбольных хулиганов, преимущественно по голове. После драки ультрас убежали.

Депутата направили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать побои.

38-летний Наконечный работает секретарем постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг, а также является членом Комиссии горсовета по проведению оценки коррупционных рисков.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц. За это предусмотрено наказание до 4 лет тюрьмы.

Отметим, что Наконечный является болельщиком "Шахтера" - перед матчем он выложил в соцсетях фотографию в шарфике и маске с символикой клуба.