Мбаппе отдает все призовые за выступления в сборной Франции на благотворительность

Сегодня сборная Франции сыграет очередной свой матч.

Мбаппе отдает все призовые за выступления в сборной Франции на благотворительность
Кіліан Мбаппе
Фото: EPA|UPG

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отдает все призовые, полученные за выступления в сборной Франции, на благотворительность, сообщает championat.com со ссылкой на Get French Football News.

По инсайдерской информации, за четыре года Килиан пожертвовал около €1,5 млн. Мбаппе вызывается в сборную Франции с 2017 года. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира 2018 года в РоSSии.

Сегодня сборная Франции проведет в Турине полуфинальный поединок Лиги наций против сборной Бельгии. Этот матч может стать для Мбаппе 50-м в составе Les Bleus.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за парижский клуб с 2017 года, а до этого защищал цвета "Монако". В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач.

Также на его счету 8 голов в десяти играх в Лиге чемпионов. На Евро-2020 Мбаппе принял участие в четырех играх и отметился одним ассистом.

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