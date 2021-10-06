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2021-10-06
Мбаппе признался, что готов "таскать рояль" в ПСЖ, пока на нем будет "играть" Месси
Килиан готов выполнять больший объем беговой работы.
Фото: EPA / UPG
Лионель Месси и Килиан Мбаппе
Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе заявил, что готов выполнять больше беговой работы из-за присутствия на поле Лионеля Месси.
"Если в вашей команде есть Месси, понимаешь, что ему нужно делать поменьше, чтобы иметь больше сил для голов. Я согласен бегать, пока Месси ходит. Нет проблем! Это же Месси", - цитирует 22-летнего француза L\'Equipe.