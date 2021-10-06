Арендованные у "Динамо" футболисты "Черноморца" ответили на оскорбления фанатов одесской команды

Ультрас "Черноморца" не нравится вектор развития своей команды.

Арендованные у "Динамо" футболисты "Черноморца" ответили на оскорбления фанатов одесской команды
Георгій Цітаішвілі
Фото: ФК "Динамо"

Полузащитники "Динамо" Георгий Цитаишвили и Евгений Смирный, выступающие на правах аренды за "Черноморец", прокомментировали протесты ультрас одесситов против своей команды.

"На нас это никак не влияет. Их было там 5 или 6 человек. Наверное, этим людям нечего делать, если едут сюда и кричат такие слова", - заявил Цитаишвили в интервью "Футбольному формату".

"Сначала цепляло. Но мы же не можем им в голову влезть", - вторит своему коллеге по амплуа Смирный.

"Ну не любят они нас - пусть не любят. Мы же не собираемся перед кем-то прогибаться или еще что-то", - отметил Евгений.

Напомним, фанаты "Черноморца" посетили гостевой матч "моряков" против "Колоса". Во время матча кричали оскорбительные слова в адрес клуба из Одессы и даже вывесили оскорбительный баннер.

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