Голкипер "Львова" сыграл 80 минут в матче УПЛ с переломом височной кости. Футбол

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У голкипера "Львова" Александра Ильющенкова был диагностирован перелом височной кости, полученный в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги с "Днепром-1" (0:1).

Об этом рассказал сам Александр.

"Диагностировали перелом височной кости. Все было динамично, но так получилось. Это футбол, ничего не поделаешь", - цитирует Ильющенкова "Футбол 1/2/3".

"Почему не попросил замену? Сначала было больно, и начал отключаться. Затем благодаря врачам понял, что могу доиграть. Сказал, что если почувствую себя плохо, то попрошу замену. Так и доиграл", - отметил в заключение голкипер «Львова».

Добавим, что эпизод случился на 11-й минуте поединка.