Футболисты сборной Украины сделали подарки детям, которые борются с раком

Фото: footballua.tv

Накануне футболисты сборной Украины, которые находятся на сборе перед матчами отбора на Чемпионат мира-2022, посетили детей, которым сделали трансплантацию костного мозга в национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Об этом сообщается на официальном Youtube-канале УАФ.

По инициативе капитана сборной Андрея Пятова футболисты и тренеры посетили юных пациентов этой клиники и подарили им футбольные подарки, оставили автографы на футболках и мячах и сфотографировались на память.

Отметим, что такие встречи с пациентами "Охматдета" стали для футболистов сборной Украины традиционными.