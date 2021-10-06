Футболисты сборной Украины сделали подарки детям, которые борются с раком

Игроки национальной команды посетили "Охматдет".

Фото: footballua.tv

Накануне футболисты сборной Украины, которые находятся на сборе перед матчами отбора на Чемпионат мира-2022, посетили детей, которым сделали трансплантацию костного мозга в национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Об этом сообщается на официальном Youtube-канале УАФ.

По инициативе капитана сборной Андрея Пятова футболисты и тренеры посетили юных пациентов этой клиники и подарили им футбольные подарки, оставили автографы на футболках и мячах и сфотографировались на память.

Отметим, что такие встречи с пациентами "Охматдета" стали для футболистов сборной Украины традиционными.

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