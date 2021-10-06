Акции «Манчестер Юнайтед» упали на 11%. Причина — продажа владельцем бумаг

Акции английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» упали на 10,8% во время постмаркета на американской бирже NYSE, до $17,5 за бумагу. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Акции «Манчестер Юнайтед» упали на 11%. Причина — продажа владельцем бумаг
Фото: eurosport

Причина снижения

Поводом для снижения стала новость о том, что владельцы клуба — семья Глейзеров — выставили на продажу 9,5 млн акций «Манчестер Юнайтед». Об этом клуб уведомил Нью-Йоркскую биржу во вторник вечером.

На американской площадке будут проданы акции, принадлежащие Кевину и Эдварду Глейзерам, которые входят в совет директоров клуба. В заявлении сообщается, что клуб не получит никаких доходов от продажи акций.

Стоимость продаваемого пакета на момент закрытия торгов во вторник составила чуть более $186 млн. Это 8% от совокупной доли семьи Глейзеров в «МЮ». После продажи у нее останется 69% акций.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что также приобрел футбольные акции и рассказал, как сделал свой выбор.

Редакция решила купить 5 акций английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Одна акция на момент приобретения стоила $18,07. Таким образом, в целом мы заплатили за них $90,35. Акции клуба торгуются на Нью-Йоркской бирже (NYSE), а поэтому приобрести их можно за доллары, что избавило нас от необходимости покупать другую валюту.

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