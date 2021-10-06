Украина завоевала две медали на чемпионате мира по борьбе
Пока только бронзовые.
На чемпионате мира по спортивной борьбе (вольной, женской, греко-римской), который проходит в столице Норвегии Осло, накануне завершили выступления борцы вольного стиля.
В весовой категории до 97 кг бронзовым призером турнира стал украинец Магомед Закариев.
В малом финале Магомед в концовке встречи деклассировал титулованного белоруса Александра Гуштыну - 9:3.
На пути к "бронзовому" финалу Закариев в 1/8 финала уверенно разобрался с костариканцем Максвеллом Гарито (10:3), а в четвертьфинале в напряженной схватке одержал победу над чемпионом Европы-2020, турком Сулейманом Караденизом (6:3).
В схватке за выход в финал ЧМ-2021 Закариев проиграл двукратному олимпийскому чемпиону, россиянину Абдулрашиду Садулаеву, который и стал победителем турнира.
Кроме того, накануне завершился второй соревновательный день у представительниц женского стиля.
В весовой категории до 55 кг Александра Хоменець завоевала бронзовую медаль, со счетом 10:8 победив в напряженной схватке двукратную чемпионку Европы, русскую Ольгу Хорошавцеву.