Украина завоевала две медали на чемпионате мира по борьбе

Пока только бронзовые.

На чемпионате мира по спортивной борьбе (вольной, женской, греко-римской), который проходит в столице Норвегии Осло, накануне завершили выступления борцы вольного стиля.

В весовой категории до 97 кг бронзовым призером турнира стал украинец Магомед Закариев.

Фото: UWW Магомед Закариев

В малом финале Магомед в концовке встречи деклассировал титулованного белоруса Александра Гуштыну - 9:3.

На пути к "бронзовому" финалу Закариев в 1/8 финала уверенно разобрался с костариканцем Максвеллом Гарито (10:3), а в четвертьфинале в напряженной схватке одержал победу над чемпионом Европы-2020, турком Сулейманом Караденизом (6:3).

В схватке за выход в финал ЧМ-2021 Закариев проиграл двукратному олимпийскому чемпиону, россиянину Абдулрашиду Садулаеву, который и стал победителем турнира.

Кроме того, накануне завершился второй соревновательный день у представительниц женского стиля.

В весовой категории до 55 кг Александра Хоменець завоевала бронзовую медаль, со счетом 10:8 победив в напряженной схватке двукратную чемпионку Европы, русскую Ольгу Хорошавцеву.

Фото: UWW Александра Хоменець

Хоменець в квалификации проиграла Цугуми Сакураи (4:10). Однако благодаря выходу японки в финал украинка попала на утешительную схватку, где выиграла в польки Роксаны Засинои (8 6), что дало ей возможность бороться за "бронзу".