Украина завоевала две медали на чемпионате мира по борьбе

Пока только бронзовые.

На чемпионате мира по спортивной борьбе (вольной, женской, греко-римской), который проходит в столице Норвегии Осло, накануне завершили выступления борцы вольного стиля.

В весовой категории до 97 кг бронзовым призером турнира стал украинец Магомед Закариев.

Магомед Закариев
Фото: UWW
Магомед Закариев

В малом финале Магомед в концовке встречи деклассировал титулованного белоруса Александра Гуштыну - 9:3.

На пути к "бронзовому" финалу Закариев в 1/8 финала уверенно разобрался с костариканцем Максвеллом Гарито (10:3), а в четвертьфинале в напряженной схватке одержал победу над чемпионом Европы-2020, турком Сулейманом Караденизом (6:3).

В схватке за выход в финал ЧМ-2021 Закариев проиграл двукратному олимпийскому чемпиону, россиянину Абдулрашиду Садулаеву, который и стал победителем турнира.

Кроме того, накануне завершился второй соревновательный день у представительниц женского стиля.

В весовой категории до 55 кг Александра Хоменець завоевала бронзовую медаль, со счетом 10:8 победив в напряженной схватке двукратную чемпионку Европы, русскую Ольгу Хорошавцеву.

Александра Хоменець
Фото: UWW
Александра Хоменець
Хоменець в квалификации проиграла Цугуми Сакураи (4:10). Однако благодаря выходу японки в финал украинка попала на утешительную схватку, где выиграла в польки Роксаны Засинои (8 6), что дало ей возможность бороться за "бронзу".


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"
"Барселона" установила антирекорд в своей клубной истории. Футбол
Звезду Луческу возле "Донбасс Арены" облили синей краской. ФутболЗвезду Луческу возле "Донбасс Арены" облили синей краской. Футбол
Сборная Португалии впервые выиграла Чемпионат мира по футзалуСборная Португалии впервые выиграла Чемпионат мира по футзалу
Мэнни Пакьяо официально объявил о завершении карьерыМэнни Пакьяо официально объявил о завершении карьеры
Блок рекламы


Похожие новости
Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"
Сборная Португалии впервые выиграла Чемпионат мира по футзалуСборная Португалии впервые выиграла Чемпионат мира по футзалу
Вернидуб стал участником драки игроков "Шерифа" и "Милсами" в чемпионате Молдовы. ФутболВернидуб стал участником драки игроков "Шерифа" и "Милсами" в чемпионате Молдовы. Футбол
В ноябре в Киеве пройдет бой за пояс чемпиона мира по боксуВ ноябре в Киеве пройдет бой за пояс чемпиона мира по боксу
Усик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категорийУсик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категорий
УЕФА выступил с заявлением по поводу проведения чемпионата мира каждые два года. ФутболУЕФА выступил с заявлением по поводу проведения чемпионата мира каждые два года. Футбол
Роналду вернул себе звание самого высокооплачиваемого футболиста мира по версии ForbesРоналду вернул себе звание самого высокооплачиваемого футболиста мира по версии Forbes
Украина обошла РоSSию и вошла в топ-3 медального зачета ЧМ-2021 по гребле на байдарках и каноэУкраина обошла РоSSию и вошла в топ-3 медального зачета ЧМ-2021 по гребле на байдарках и каноэ
Украина примет чемпионат мира среди школьников по футболу и зимнюю Всемирную ГимназиадуУкраина примет чемпионат мира среди школьников по футболу и зимнюю Всемирную Гимназиаду
Украина завоевала первую медаль на ЧМ по гребле на байдарках и каноэУкраина завоевала первую медаль на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Последние новости
Подгружаем последние новости